Como | esonda il lago | strade allagate

(Di giovedì 5 agosto 2021) acqua in piazza cavour 05 agosto 2021 11:14 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - ...

QuiComo

Dalle prime ore dell'alba il lago diha invaso le strade della città , il lungolago e piazza Cavour, in seguito alle abbondanti piogge cadute negli ultimi due giorni sul Comasco e su tutto il bacino dell'Adda, a partire dalla ...commentail lago: strade allagate - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Dalle prime ore dell'alba il lago diha invaso le strade della città, il lungolago e piazza Cavour, in ...Ancora maltempo nel nord Italia. In Alto Adige i vigili del fuoco stanno monitorando i fiumi, i cui livelli si sono innalzati dopo le intense precipitazioni della scorsa notte. In alcuni punti sono us ...Il livello dell’acqua di 13 centimetri oltre la quota massima. L’afflusso nel lago continua a essere triplo rispetto al deflusso. Interventi urgenti in corso sulla statale Regina, mentre riapre la pro ...