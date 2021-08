Como-Catanzaro | diretta tv in chiaro e streaming gratis Mediaset Play? Dove vedere Primo turno Coppa Italia

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo il pareggio rimediato contro la Vibonese (1-1) in amichevole, ilsi prepara ad affrontare ilneldisi prospetta un match molto interessante in cui la squadra di casa parte con i favori del pronostico ma dovrà stare attenta ad un avversario che farà di tutto per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Juventus-Genoa,Inter qualificata ...

Advertising

OdeonZ__ : Coppa Italia: si comincia sabato con Como-Catanzaro - UsCatanzaroNET : Como-Catanzaro: di nuovo contro 28 anni dopo - Dorian221190 : RT @NotizieSerieA: #CoppaItalia 13/8 17.45 Pordenone-Spezia canale 20 18 Genoa-Perugia/Sudtirol Italia 1 20.45 Udinese-Ascolicanale 20 21… - NotizieSerieA : #CoppaItalia 13/8 17.45 Pordenone-Spezia canale 20 18 Genoa-Perugia/Sudtirol Italia 1 20.45 Udinese-Ascolicanale 2… - LALAZIOMIA : Coppa Italia al via sabato con Como-Catanzaro. Domenica altre tre sfide -

Ultime Notizie dalla rete : Como Catanzaro

C'è una storia speciale in questa sfida delcon il. E' quella di Diego Foresti, oggi dg della squadra calabrese, che atrascorse nello stesso ruolo poco più di un anno, che ne valeva però molti di più. Foresti arrivò, ...Sabato 14: ore 17.45 Benevento - Spal; ore 18 Cittadella - Monza; ore 20.45 Hellas Verona - vincente; ore 21 Cagliari - Pisa. Domenica 15: ore 17.45 Empoli - Lanerossi Vicenza; ore ...Dopo il pareggio rimediato contro la Vibonese (1-1) in amichevole, il Catanzaro si prepara ad affrontare il Como nel primo turno di Coppa Italia. Como-Catanzaro ...Meteo Catanzaro. Previsioni meteo Catanzaro, giovedì, 5 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la ...