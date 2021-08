Come sta Alberto Genovese? Le parole del legale a Telelombardia (Di giovedì 5 agosto 2021) Telelombradia condivide le prime immagini di Alberto Genovese al centro di recupero. A margine del servizio, a prendere parola l’avvocato dell’imprenditore, Luigi Isolabella, che parla dello stato di salute del suo assistito e del processo giudiziario. Il commento del legale Secondo il legale Luigi Isolabella, Alberto Genovese “sta bene”. Adesso è da vere cosa ha in serbo il futuro per l’imprenditore. L’avvocato però è pragmatico: “vedremo, affronteremo il processo, affronteremo le carte, affronteremo la sostanza“. La priorità però è la salute del suo assistito: “La ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 5 agosto 2021) Telelombradia condivide le prime immagini dial centro di recupero. A margine del servizio, a prendere parola l’avvocato dell’imprenditore, Luigi Isolabella, che parla dello stato di salute del suo assistito e del processo giudiziario. Il commento delSecondo ilLuigi Isolabella,“sta bene”. Adesso è da vere cosa ha in serbo il futuro per l’imprenditore. L’avvocato però è pragmatico: “vedremo, affronteremo il processo, affronteremo le carte, affronteremo la sostanza“. La priorità però è la salute del suo assistito: “La ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Messi lascia il Barcellona: Psg in agguato Pep, che ha appena acquistato Grealish per 117 milioni, sta facendo la corte a Harry Kane per la ... Come reagirà il numero uno del calcio spagnolo di fronte alla prospettiva di perdere il suo gioiello ...

Luglio è stato terzo più caldo di sempre, il secondo in Europa ... che da grande assobitore sta diventando emettitore netto di gas serra, o delle zone coperte da parmafrost, Siberia in primis, che contengono grandi quantità di un potente gas serra come il metano ...

Come sta Silvio Berlusconi? Le condizioni del leader di Forza Italia Virgilio Notizie Egitto, nominato Michele Quaroni come nuovo ambasciatore italiano Il Consiglio dei ministri ha nominato Michele Quaroni nuovo ambasciatore italiano in Egitto. Insieme a lui, nominati anche gli ambasciatori di diversi Paesi ...

Disperso in Ogliastra, da 11 giorni ricerche senza esito Da ieri sera sono riprese a pieno ritmo le ricerche del 55enne, proveniente dal Friuli Venezia Giulia e domiciliato a Lotzorai (Nuoro) da alcune settimane, di cui non si hanno più notizie dal 25 lugli ...

