Come ho imparato ad amare il basket 3×3 (Di giovedì 5 agosto 2021) Lo ammetto: non avevo mai prestato attenzione al basket 3×3 prima di Tokyo, nonostante la bella qualificazione della nostra squadra femminile, arrivata all’ultimo tiro del preolimpico, in Ungheria contro le ungheresi. Non che fossi ignaro della possibilità di giocare a basket tre contro tre a un solo canestro, anzi. Il “campetto” è l’unico luogo di sport che conosco davvero, così democratico da essere trasversale e universale. Se non potrò mai dire di conoscere uno spogliatoio NBA o cosa si prova a giocare davanti a 20,30, 50 mila persone, posso dire di conoscere il campetto e quindi, pensavo, il basket 3×3. Ma forse già dal nome dovevo ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 5 agosto 2021) Lo ammetto: non avevo mai prestato attenzione al3×3 prima di Tokyo, nonostante la bella qualificazione della nostra squadra femminile, arrivata all’ultimo tiro del preolimpico, in Ungheria contro le ungheresi. Non che fossi ignaro della possibilità di giocare atre contro tre a un solo canestro, anzi. Il “campetto” è l’unico luogo di sport che conosco davvero, così democratico da essere trasversale e universale. Se non potrò mai dire di conoscere uno spogliatoio NBA o cosa si prova a giocare davanti a 20,30, 50 mila persone, posso dire di conoscere il campetto e quindi, pensavo, il3×3. Ma forse già dal nome dovevo ...

fabio399 : RT @SfigataMente: 'Tutto ciò che ha imparato gli suggerisce di fuggire; tutto ciò che ha sempre sperato lo invita a restare.' Hanya Yanagih… - CasaLettori : RT @aramis46: #PensieriAfosi #casalettori Come si può capire qualcosa della vita, e capire a fondo se stessi, se non lo si è imparato da… - marinellafly12 : RT @MrsGenes: @Moonlightshad1 Sembra uno scherzo, poi realizzi che è il metodo che hai imparato a conoscere studiando la storia. E sai che… - Alleniram17 : RT @MrsGenes: @Moonlightshad1 Sembra uno scherzo, poi realizzi che è il metodo che hai imparato a conoscere studiando la storia. E sai che… - aramis46 : #PensieriAfosi #casalettori Come si può capire qualcosa della vita, e capire a fondo se stessi, se non lo si è i… -