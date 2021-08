"Come ha umiliato l'autista che la attendeva all'aeroporto": la vergogna di Meghan Markle, l'ex amica vuota il sacco (Di giovedì 5 agosto 2021) Un "regalo" di compleanno per Meghan Markle, fresca dei suoi 40 anni? Arriva da alcune sue ex amiche, regalo molto amaro: contro la moglie del principe Harry, infatti, piovono delle accuse durissime. In particolare da Nikki Priddy, un tempo molto legata alla duchessa del Sussex. "Meghan è una perfida calcolatrice nel modo in cui gestisce le relazioni. Quando decide che non fai più parte della sua vita ti spegne: non c'è niente da negoziare", ha affermato la Priddy. E ancora: "Ma niente era mai abbastanza: “Meghan litigava con i registi che non le davano abbastanza spazio. Quando liquidò Engelson, mise in una busta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Un "regalo" di compleanno per, fresca dei suoi 40 anni? Arriva da alcune sue ex amiche, regalo molto amaro: contro la moglie del principe Harry, infatti, piovono delle accuse durissime. In particolare da Nikki Priddy, un tempo molto legata alla duchessa del Sussex. "è una perfida calcolatrice nel modo in cui gestisce le relazioni. Quando decide che non fai più parte della sua vita ti spegne: non c'è niente da negoziare", ha affermato la Priddy. E ancora: "Ma niente era mai abbastanza: “litigava con i registi che non le davano abbastanza spazio. Quando liquidò Engelson, mise in una busta ...

Advertising

mrtrs77 : @MarilenaGrassa1 @NFratoianni @SI_sinistra @ItaliaViva @LegaSalvini ... sapendo benissimo, come sappiamo noi, che a… - sigdominic : RT @SamueleEsse: @sigdominic Farei una guerra a Roma per avere come maglietta italiana la verde bianco rossa ma a nessuno frega nulla conti… - SamueleEsse : @sigdominic Farei una guerra a Roma per avere come maglietta italiana la verde bianco rossa ma a nessuno frega null… - PacelliGennaro : @pisto_gol @FedeSocci @garadas21 E anche se vuoi parlare di guadagni o di cosa hai ottenuto nella vita sei piccolo… - Tonino61247759 : @MT_Meli_ Ma come si fa ?..ti allego con gente che ti ha umiliato in diretta TV? -