Come funziona il salary cap che ha fatto saltare il rinnovo Messi-Barça (Di giovedì 5 agosto 2021) Ora è ufficiale: si separano le strade di Leo Messi e del Barcellona. Lo ha comunicato lo stesso club blaugrana con una nota. “Nonostante FC Barcelona e Lionel Messi abbiano raggiunto un accordo e la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto oggi, ciò non può accadere a causa di ostacoli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) Ora è ufficiale: si separano le strade di Leoe del Barcellona. Lo ha comunicato lo stesso club blaugrana con una nota. “Nonostante FC Barcelona e Lionelabbiano raggiunto un accordo e la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto oggi, ciò non può accadere a causa di ostacoli L'articolo

Advertising

chetempochefa : “Quando il giudice ci ha chiesto se conoscevamo come funziona il regolamento, non l'abbiamo fatto finire di parlare… - ilfoglio_it : L'uso del green pass per accedere ad alcuni luoghi della socialità entrerà in vigore da domani 6 agosto. Cosa cambi… - antuan_rinaldi : RT @CalcioFinanza: Come funziona il salary cap della Liga che ha fatto saltare il rinnovo Messi-Barça - Aquila5721 : Come sempre accade in Italia, quello che funziona sì distrugge per far spazio a quello che da ricavi - mondovisione : RT @theunknovn: confermate che anche voi perdete subito interesse se qualcuno vi da attenzioni mentre se vi ignora iniziate a non capire pi… -