Come è finita la storia del ristoratore sciamano che dà una testata a un passante (male) (Di giovedì 5 agosto 2021) È stato uno dei personaggi più macchiettistici, quasi da teatro dell’assurdo, delle manifestazioni contro il lockdown e in favore dell’apertura dei ristoranti quando la situazione epidemiologica era ancora fuori controllo. Poi, dopo mesi di oblio, Hermes Ferrari è tornato a riempire le pagine della cronaca per aver dato una testata a un uomo all’interno del Fidenza Village. E ora, proprio per quell’episodio, lo “sciamano” – chiamato così per quel curioso, assurdo, ma non originale costume con cui si è presentato in piazza Montecitorio – ha ricevuto il foglio di via dalla cittadina emiliana. Hermes Ferrari, il ristoratore ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) È stato uno dei personaggi più macchiettistici, quasi da teatro dell’assurdo, delle manifestazioni contro il lockdown e in favore dell’apertura dei ristoranti quando la situazione epidemiologica era ancora fuori controllo. Poi, dopo mesi di oblio, Hermes Ferrari è tornato a riempire le pagine della cronaca per aver dato unaa un uomo all’interno del Fidenza Village. E ora, proprio per quell’episodio, lo “” – chiamato così per quel curioso, assurdo, ma non originale costume con cui si è presentato in piazza Montecitorio – ha ricevuto il foglio di via dalla cittadina emiliana. Hermes Ferrari, il...

Advertising

francescacheeks : Non so più come descrivere questo tour. GRAZIE di cuore a tutt? ??! Luglio, col bene che ti voglio, è finita anche l… - misantropo1 : @m_boccarello @sscnapoli Come è finita? - giadixlime : @emmavees MANCHI TU MA DOV'ERI FINITA COME STAI - juv3ntin0vero : RT @Djnc78: @SandroSca Avessimo fatto noi una rivoluzione del genere nel 2006, a colpi di foglietti A5 e scotch da carrozziere, chissà come… - simone11136743 : @MimiNerazzurra Perché stiamo cercando di capire come farla finita. Un attimo di pazienza -