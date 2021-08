Colpo di scena: Lionel Messi non rinnova con il Barcellona (Di giovedì 5 agosto 2021) Leo Messi non giocherà più con il Barcellona. Sebbene ieri tutto indicasse che l’iniezione di denaro apportata dal fondo di investimento CVC sarebbe servita a sistemare la situazione economica del... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 agosto 2021) Leonon giocherà più con il. Sebbene ieri tutto indicasse che l’iniezione di denaro apportata dal fondo di investimento CVC sarebbe servita a sistemare la situazione economica del...

Advertising

Eurosport_IT : COLPO DI SCENA A TOKYO ?? #Tennis | #Tokyo2020 | #Djokovic | #Zverev - LaStampa : Calcio, colpo di scena Messi: addio al Barcellona, salta la trattativa e niente rinnovo per 5 anni - zazoomblog : Calcio: colpo di scena Messi rinnovo con il Barca può saltare - #Calcio: #colpo #scena #Messi #rinnovo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: colpo di scena Messi, rinnovo con il Barca può saltare Marca, trattativa a un punto di non ritorno dopo vertice di oggi - francesco801004 : Calcio, colpo di scena Messi: addio al Barcellona, niente rinnovo per 5 anni -