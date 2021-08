“Colpa sua”. Mara Venier e Jerry Calà, la fine (amara) del matrimonio. Perché si sono lasciati (Di giovedì 5 agosto 2021) Ormai il loro amore si è trasformato in una grandissima amicizia, forse ancora più forte ed equilibrata di quando a legarli era un sentimento passionale. Mara Venier e Jerry Calà, come tutti indubbiamente ricorderanno, sono stati innamorati e sposati dal 1984 al 1987. Adesso lui è spesso ospite dell’ex moglie a Domenica In e insieme ricordano le loro avventure. Tutto bene quel che finisce bene. Peccato che inizialmente il matrimonio tra Mara Venier e Jerry Calà non si è concluso nel migliore dei modi. Almeno stando a ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 5 agosto 2021) Ormai il loro amore si è trasformato in una grandissima amicizia, forse ancora più forte ed equilibrata di quando a legarli era un sentimento passionale., come tutti indubbiamente ricorderanno,stati innamorati e sposati dal 1984 al 1987. Adesso lui è spesso ospite dell’ex moglie a Domenica In e insieme ricordano le loro avventure. Tutto bene quel che finisce bene. Peccato che inizialmente iltranon si è concluso nel migliore dei modi. Almeno stando a ...

Ultime Notizie dalla rete : Colpa sua L'intelligenza artificiale che può eliminare povertà e disuguaglianze Il discorso sulle Intelligenze Artificiali è, sin dall'inizio della sua storia, lastricato di timori: colpa forse di un immaginario distopico che va da Hal 9000 a Skynet, spesso le paure superano l'entusiasmo, in materia. È anche per analizzare le radici di tanti ...

Blasfemia? Un reato inconsistente da abolire al più presto Secondo la sentenza, la colpa della donna sarebbe quella di essersi espressa con l'obiettivo di "... nel giro di qualche mese ha votato la sua abolizione. *** Purtroppo lo stesso non può dirsi dell'...

L’intelligenza artificiale che può eliminare povertà e disuguaglianze L’intelligenza artificiale può aiutarci a eliminare povertà e disuguaglianze, ma sa anche creare cibo sintetico ed insegnare le emozioni.

