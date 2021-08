Coima Res cede immobile “Sarca” a Milano Bicocca

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) –Res annuncia il completamento della cessione ad un primario investitore locale dell’ad uso ufficio situato nel quartiere(l’”) ad un prezzo di 82,5 milioni di euro. Il prezzo di vendita corrisponde ad EPRA Topped-up Net Initial Yield al 30 giugno 2021 pari al 4,6%, e un premio pari al 36% rispetto al prezzo di acquisizione. Nell’ambito dell’operazione, il venditore ha rilasciato, in favore dell’acquirente, una garanzia in relazione al pagamento dei canoni da parte dei conduttori che al momento locano l’. ...

