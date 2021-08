Clamoroso | ipotesi Messi per un top club europeo! La dirigenza pensa al super colpo

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tanto per cambiare, è il PSG ilinteressato all’ormai ex Numero Diez del Barcellona. Laparigina ci, è molto intrigata dall’operazione. Ma prima deve cedere. Necessariamente, non c’è alcuna via di fuga: servono ben 180 milioni per far quadrare i conti. La cifra è arrivata dopo il summit con la Ligue 1. Bisogna cedere: è questo l’imperativo attuale delfrancese. PSG, come far quadrare i conti e puntare aOttenere ben 180 milioni dalle cessioni è una missione (quasi) imbile, soprattutto in questo periodo di pandemia globale. Pure per il PSG. Eppure ...