Ciclismo su pista, Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo scelte dal ct Salvoldi per la madison alle Olimpiadi (Di giovedì 5 agosto 2021) Saranno Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo a rappresentare l’Italia nella madison femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il CT Dino Salvoldi ha sciolto le riserve pochi minuti fa. Il Bel Paese, dunque, riproporrà la coppia che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Ciclismo su pista di Berlino 2020. Balsamo, che farà anche l’Omnium, era sicura del posto, ma era in corso un ballottaggio tra Paternoster e Vittoria Guazzini. Quest’ultima, proprio insieme a Elisa ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Sarannoeda rappresentare l’Italia nellafemminile delledi Tokyo 2021. Il CT Dinoha sciolto le riserve pochi minuti fa. Il Bel Paese, dunque, riproporrà la coppia che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali disudi Berlino 2020., che farà anche l’Omnium, era sicura del posto, ma era in corso un ballottaggio trae Vittoria Guazzini. Quest’ultima, proprio insieme a...

