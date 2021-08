Ciclismo su pista, Elia Viviani: grandissima rimonta di bronzo! Il sigillo del portabandiera nell’Omnium! (Di giovedì 5 agosto 2021) Il britannico Matthew Walls domina l’Omnium di Tokyo 2021 e regala alla sua nazione il primo oro di questi Giochi nel Ciclismo su pista. La medaglia d’argento è andata al neozelandese Campbell Stewart. Elia Viviani, invece, al termine di una favolosa rimonta, ha conquistato uno stupendo bronzo. Si tratta di un risultato incredibile e totalmente inaspettato, dato che questo Omnium è una competizione ben diversa rispetto a quella in cui il veronese conquistò l’oro cinque anni fa. Da quando è cambiato il format della gara, infatti, Viviani non aveva mai realizzato una prestazione del rango di ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Il britannico Matthew Walls domina l’Omnium di Tokyo 2021 e regala alla sua nazione il primo oro di questi Giochi nelsu. La medaglia d’argento è andata al neozelandese Campbell Stewart., invece, al termine di una favolosa, ha conquistato uno stupendo bronzo. Si tratta di un risultato incredibile e totalmente inaspettato, dato che questo Omnium è una competizione ben diversa rispetto a quella in cui il veronese conquistò l’oro cinque anni fa. Da quando è cambiato il format della gara, infatti,non aveva mai realizzato una prestazione del rango di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - sportface2016 : +++UN INSEGUIMENTO D'OROOOOO: GANNA, MILAN, CONSONNI E LAMON DA SOGNO NEL CICLISMO SU PISTA, DANIMARCA BATTUTA+++… - Agenzia_Ansa : Oro olimpico con record del mondo per il quartetto azzurro dell'inseguimento del ciclismo su pista. Gli azzurri han… - Agenzia_Ansa : 'Mi dispiace aver perso l'argento all'ultimo giro', ha detto l'azzurro aggiungendo: 'Comunque dobbiamo festeggiare… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Ciclismo su pista, a Tokyo bronzo per il veneto Elia Viviani -