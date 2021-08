Ciclismo | Romain Bardet torna al successo dopo tre anni | “E’ la ricompensa per il grande impegno che ci abbiamo messo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 agosto 2021)oltre tree mezzoalalla Vuelta a Burgos 2021. Il ciclista transalpino è arrivato al traguardo a braccia alzate con 39” di vantaggio su Domenico Pozzovivo (Team Qhubeka-Nexthash) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious). Queste la parole di soddisfazione dial termine della gara odierna come riporta cyclingpro: “Sono molto contento. Era importante per me vincere quest’anno. Ero molto motivato, sapevo di aver lavorato duramente come non mai. Anche se non ero al top ad inizio stagione, sentivo di aver fatto grandi progressi venendo ...