Chiude l' hotel no mask a San Candido L' ex 5 stelle Cunial | Non si può | qui ho il domicilio parlamentare

(Di giovedì 5 agosto 2021) È prevista per oggi la chiusura dell’albergo a quattroCavallino Bianco di San, come disposto da un’ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. Il provvedimento, che avrà una durata di dieci giorni, è stato emesso a causa delle ripetute inosservanze delle misure anti-Covid all’interno dell’albergo, dove nessun dipendente indossa la mascherina, come confermato dallo stesso proprietario, Hannes Kühebacher, che rivendica questa scelta: “L’estate scorsa quattro miei dipendenti - spiega - erano stati male perché costretti a lavorare con le mascherine. Così quest’anno ho deciso che avremmo tutti lavorato ...

Tra di loro c'è anche la deputata veneta Sara Cunial (espulsa dal Movimento Cinquestelle, è ora del Gruppo Misto), che annuncia: 'Nessuno si può permettere di chiudere l'hotel Cavallino Bianco.