Chi sarà il nuovo Doctor Who dopo Jodie Whittaker? Il toto-nome da Michael Coel a Phoebe Waller-Bridge

Jodie Whittaker lascerà Doctor Who il prossimo anno, al termine della tredicesima stagione. Com'è ormai da tradizione, ogni fan della serie BBC sa che il tempo del Dottore dura tre stagioni (fatta eccezione per Christopher Eccleston), quindi è lecito chiedersi: chi prenderà il timone del TARDIS? Oltre all'attrice, anche l'attuale showrunner Chris Chibnall dirà addio a Doctor Who. Scegliere un candidato ideale nel ruolo del Signore del Tempo non è semplice, ma finora lo show britannico non ha mai deluso le aspettative. Sui social, intanto, impazza il toto-nome: ecco i possibili ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi sarà Marcell Jacobs portabandiera dell'Italia nella cerimonia di chiusura a Tokyo. E replica alla stampa Usa: 'Qui grazie ai sacrifici' Marcell Jacobs sarà il portabandiera azzurro nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo , in programma ... 'Soltanto chi non conosce il percorso di Marcell e la maniacalità dei suoi allenamenti può ...

Domanda bonus affitto per la riduzione del canone: le istruzioni per richiedere il fondo perduto Nella guida pubblicata il 5 luglio 2021 dall'Agenzia delle Entrate si legge: Chi invece ha in ... Si tratta di una somma teorica dal momento che il valore del bonus affitto 2021 sarà calcolato solo dopo ...

