Chi fa il vaccino deve lasciare Forza Nuova: le espulsioni contro "l'arma definitiva per il controllo" (Di giovedì 5 agosto 2021) In Italia può succedere di tutto, anche che un movimento politico non solo contesti la campagna di vaccinazione ma addirittura la vieti ai suoi affiliati. Il movimento politico di riferimento è Forza Nuova, la realtà neofascista che solitamente compare in occasioni di manifestazioni e costituisce la frangia più violenta tra la gente. Non sono stati sufficienti 128.136 vittime e 4 milioni e 370 mila contagiati per accettare che una soluzione serve, ed esiste: il vaccino. Sarà elemento determinante per espellere dal gruppo di estrema destra il green pass, tutti coloro i quali accetteranno di non voler rischiare la vita allora dovranno ...

