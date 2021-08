Chi è Roberto Baldoni, il nuovo cyber zar di Draghi (Di giovedì 5 agosto 2021) Roberto Baldoni è stato nominato dal presidente del Consiglio Mario Draghi direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato la scelta: il professore lascia dopo quattro anni la vicedirezione del Dis (Dipartimento per l’Informazione e la Sicurezza) per prendere le redini della nuova agenzia costruita con la regia del premier e del sottosegretario con delega all’intelligence Franco Gabrielli. Si completa così la riforma della governance per la cybersecurity italiana. Ai Servizi segreti rimane la “cyber-intelligence”. La difesa ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 agosto 2021)è stato nominato dal presidente del Consiglio Mariodirettore dell’Agenzia per lasicurezza nazionale (Acn). Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato la scelta: il professore lascia dopo quattro anni la vicedirezione del Dis (Dipartimento per l’Informazione e la Sicurezza) per prendere le redini della nuova agenzia costruita con la regia del premier e del sottosegretario con delega all’intelligence Franco Gabrielli. Si completa così la riforma della governance per lasecurity italiana. Ai Servizi segreti rimane la “-intelligence”. La difesa ...

