Chi è Massimo Stano, oro azzurro nella 20 km marcia a Tokyo 2020 (Di giovedì 5 agosto 2021) Massimo Stano oro nella marcia 20 km a Tokyo 2020. L'atleta pugliese, 29 anni, trionfa nella gara che nel 1980 ha incoronato Maurizio Damilano a Mosca e nel 2004 ha premiato Ivano Brugnetti a Atene. Con l'exploit dell'atleta delle Fiamme Oro, la marcia azzurra torna sul gradino più alto del podio a 13 anni dalla vittoria di Alex Schwazer nella 50 km di Pechino 2008. Stano, cresciuto a Palo del Colle (Bari), si è avvicinato all'atletica nel 2003 praticando il mezzofondo ma nel 2006 ha scelto la marcia

marcodimaio : ?????? L’Italia è medaglia d’oro olimpica nei 20 km di marcia maschile con il fortissimo Massimo Stano. Un’impresa col… - HuffPostItalia : 29 anni, pugliese, convertito all'Islam per amore: chi è il campione olimpico Massimo Stano - MaisutaRaiki : @eternityuchiha cioè dai, un corpo simile per poter tornare al tuo massimo potere? Chi penserebbe che potrebbe resi… - Virus1979C : (Non dite a Salvini che Stano è musulmano..) Chi è Massimo #Stano, che ha vinto l'oro nella marcia alle Olimpiadi - ValerioPastore1 : RT @RenatoMaiaron: La tua libertà finisce dove inizia la mia libertà, massimo rispetto per chi non può vaccinarsi per allergie o altro, per… -