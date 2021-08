Chi controlla il Green Pass e cosa si rischia | ecco come funziona e quali sanzioni sono previste

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 agosto 2021) Conto alla rovescia per il, quel documento che attesta la vaccinazione effettuata (anche una sola dose), la negatività al Covid o la guarigione dal virus, che da domani entrerà in vigore in Italia. Tra non poche polemiche e proteste in piazza perché c’è chi, addirittura, ha parlato di dittatura sanitaria, nelle prossime ore per ‘partecipare’ alla vita sociale sarà indispensabile la certificazione verde. Per mangiare al ristorante al chiuso, per rilassarsi in un centro termale o per trascorrere una giornata al museo, gli italiani dovranno mostrare il, uno strumento che servirà per arginare la ...