Che tragedia: muore il figlio 18enne del celebre calciatore: sport in lutto (Di giovedì 5 agosto 2021) lutto nel mondo del calcio: a soli 18 anni è venuto a mancare il figlio di un famosissimo calciatore degli anni Zero. Una vera e propria tragedia: il figlio dell’ex… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 5 agosto 2021)nel mondo del calcio: a soli 18 anni è venuto a mancare ildi un famosissimodegli anni Zero. Una vera e propria: ildell’ex… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Tg3web : Un'altra vittima sul lavoro. In un'azienda del Modenese un'operaia di quarant'anni muore incastrata in un macchina… - graziano_delrio : La manifestazione no vax contro @matteoricci è un attacco grave. Per la violenza che evoca ma anche perché un sinda… - GabrieMariste : RT @Marinojump: Una tragedia per la civiltà. E gli infami che ridacchiano. E la gente imbelle, ignara sul fiume quasi al bordo della casc… - michele_geraci : Un prato, il Sole, un pallone e due bottiglie per fare la porta. La grande tragedia dell’#Italia è che, con la bel… - Marinojump : Una tragedia per la civiltà. E gli infami che ridacchiano. E la gente imbelle, ignara sul fiume quasi al bordo de… -