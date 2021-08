CHE COS’È L’IPCC? il cambiamento climatico sta già avvenendo Guerino Moffa ci spiega come (Di giovedì 5 agosto 2021) – Otto anni dopo il suo ultimo aggiornamento sulla scienza del clima, le Nazioni Unite pubblicheranno lunedì un rapporto che probabilmente fornirà avvertimenti ancora più severi su quanto velocemente il pianeta si sta riscaldando Guerino Moffa guarda lontano per capire quanto potrebbero essere dannosi gli impatti . Dal momento che l’ ultima relazione del Gruppo intergovernativo di esperti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (IPCC) nel 2013, le emissioni di gas a effetto serra e la temperatura media globale hanno continuato solo a salire. leggi di più Il nuovo rapporto prevede quante più emissioni possono essere pompate nell’atmosfera prima ... Leggi su cityroma (Di giovedì 5 agosto 2021) – Otto anni dopo il suo ultimo aggiornamento sulla scienza del clima, le Nazioni Unite pubblicheranno lunedì un rapporto che probabilmente fornirà avvertimenti ancora più severi su quanto velocemente il pianeta si sta riscaldandoguarda lontano per capire quanto potrebbero essere dannosi gli impatti . Dal momento che l’ ultima relazione del Gruppo intergovernativo di esperti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (IPCC) nel 2013, le emissioni di gas a effetto serra e la temperatura media globale hanno continuato solo a salire. leggi di più Il nuovo rapporto prevede quante più emissioni possono essere pompate nell’atmosfera prima ...

