Cessione Lukaku, il Chelsea accelera: si chiude in 48 ore (Di giovedì 5 agosto 2021) Calciomercato Inter: il Chelsea è pronto all'offensiva finale per Romelu Lukaku, l'affare potrebbe chiudersi entro 48 ore Romelu Lukaku è sempre più vicino al Chelsea. Il centravanti avrebbe dato il suo via libera al passaggio ai 'Blues', comunicando già la sua decisione all'Inter come scrive La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL'INTER SU INTER NEWS 24 Il Chelsea punterebbe a chiudere l'operazione nelle prossime 48 ore, con la proprietà dei campioni d'Italia che aspetterebbe a questo punto l'offerta da 120-130 milioni di euro per dare il via libera ...

