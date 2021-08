Certificato verde obbligatorio da venerdì 6 agosto. Tutte le regole da seguire (Di giovedì 5 agosto 2021) Certificato verde obbligatorio in Italia da domani, venerdì 6 agosto, per ristoranti al chiuso (e al tavolo), palestre, spettacoli. Ma cosa rischia chi non rispetta le regole? Ci sono sanzioni? E a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021)in Italia da domani,, per ristoranti al chiuso (e al tavolo), palestre, spettacoli. Ma cosa rischia chi non rispetta le? Ci sono sanzioni? E a ...

Advertising

regionetoscana : #coronavirus #covid19 Cos'è la Certificazione verde COVID-19, come ottenerla, qual è la sua durata, per quali attiv… - CataVinc : @sobchak69 In un paese poco poco civile basterebbe il certificato verde, ma visto che non lo siamo... - _DAGOSPIA_ : CON IL GREEN SI PASS – OGGI IL CDM APPROVERÀ IL NUOVO DECRETO SUL CERTIFICATO VERDE CON... - DeborahDeAngel5 : @KarmaBofficial Benissimo, questo vale anche per il vaccino, il certificato verde... È tutta una falsa che i potent… - _Max_Santiago_ : RT @NonVaccinato: #Greenpass per entrare nei locali: “Come fecero con gli ebrei”. Clamorosa protesta ad #Alghero. | La provocazione del tit… -