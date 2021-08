Certificato di esenzione dal vaccino anti-Covid: chi lo può richiedere, come si ottiene, quanto dura (Di giovedì 5 agosto 2021) È arrivato il via libera al documento specifico per chi non ha mai potuto sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid a causa di particolari patologie pregresse, malattie rare e croniche o chi non può avere la seconda dose per via di reazioni avverse importanti a seguito della prima somministrazione (per esempio, una reazione allergica alle componenti del vaccino o casi molto rari di sindrome di Guillain-Barré, miocardite e pericardite). Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare che stabilisce i criteri con cui poter accedere alla certificazione di esenzione alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2. Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 agosto 2021) È arrivato il via libera al documento specifico per chi non ha mai potuto sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid a causa di particolari patologie pregresse, malattie rare e croniche o chi non può avere la seconda dose per via di reazioni avverse importanti a seguito della prima somministrazione (per esempio, una reazione allergica alle componenti del vaccino o casi molto rari di sindrome di Guillain-Barré, miocardite e pericardite). Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare che stabilisce i criteri con cui poter accedere alla certificazione di esenzione alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2.

