Cdm | il decreto che espande l’obbligo di green pass | le regole dal 1 settembre per scuola e trasporti

(Di giovedì 5 agosto 2021) Si è riunito oggi il Consiglio dei Ministri, con al centro la discussione sull’ampiamento dell’uso delper quanto riguardain particolare. La riunione dei ministri del governo Draghi è durata diverse ore, come era prevedibile dati i dissidi all’interno della maggioranza sul tema del certificato verde. La Lega si è espressa in maniera contraria rispetto all’uso delin maniera estensiva, posizione opposta ad altre forze di governo, in primis il Partito Democratico. Il Consiglio dei Ministri, comunque, si è concluso con il provvedimento votato ...

'Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. I numeri davanti a noi sono incoraggianti con 70 milioni di dosi somministrate: in questa fase la scelta del ...