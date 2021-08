Caso tamponi Lazio, Lotito in udienza al Collegio di Garanzia: le date (Di giovedì 5 agosto 2021) Claudio Lotito sarà ascoltato dal Collegio di Garanzia per quanto riguarda il Caso tamponi che vede la Lazio sotto processo La Lazio si sta allenando nel ritiro di Marienfeld e, nel frattempo, sta lavorando su molti fronti anche lontano dal campo. Non solo sul fronte calciomercato, dove i nomi di Correa e Muriqi stanno scaldando gli affari in uscita, ma anche per quanto riguarda la questione del Caso tamponi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Infatti, come riportato da Il Messaggero, si ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Claudiosarà ascoltato daldiper quanto riguarda ilche vede lasotto processo Lasi sta allenando nel ritiro di Marienfeld e, nel frattempo, sta lavorando su molti fronti anche lontano dal campo. Non solo sul fronte calciomercato, dove i nomi di Correa e Muriqi stanno scaldando gli affari in uscita, ma anche per quanto riguarda la questione del. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Infatti, come riportato da Il Messaggero, si ...

