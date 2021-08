‘Caserta Decide’ inaugura la sede: il candidato Giovine vuole una città europea (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrande successo per l’inaugurazione della sede di Caserta Decide in via Renella 106. Quasi un centinaio le persone intervenute, a dimostrare il grande entusiasmo che si sta sviluppando intorno all’esperienza che il neonato movimento sta costruendo. Ad aprire il pomeriggio di interventi è stata la coordinatrice del movimento Sara Femiano, che ha spiegato il lungo processo di scrittura del programma, venuto fuori a un lungo lavoro di partecipazione e discussione, composto da webinar, questionari, passeggiate di quartiere, agorà e focus group, coinvolgendo centinaia di persone direttamente e quasi duemila con i questionari. A ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrande successo per l’zione delladi Caserta Decide in via Renella 106. Quasi un centinaio le persone intervenute, a dimostrare il grande entusiasmo che si sta sviluppando intorno all’esperienza che il neonato movimento sta costruendo. Ad aprire il pomeriggio di interventi è stata la coordinatrice del movimento Sara Femiano, che ha spiegato il lungo processo di scrittura del programma, venuto fuori a un lungo lavoro di partecipazione e discussione, composto da webinar, questionari, passeggiate di quartiere, agorà e focus group, coinvolgendo centinaia di persone direttamente e quasi duemila con i questionari. A ...

