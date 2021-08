Casello di Povegliano della Pedemontana | Zanoni | ' Preoccupano inquinamento e traffico pesante'

Advertising

Consiglioveneto : Superstrada Pedemontana Veneta - Zanoni e Bigon (Pd): “Casello di #Povegliano, residenti di Arcade preoccupati per… -

Oggi Treviso

'La Regione ascolti le preoccupazioni degli abitanti di Arcade: con l'apertura deldidella Superstrada Pedemontana , il traffico in uscita, a partire da quello pesante, si riverserà sulla viabilità comunale con ripercussioni su inquinamento, sicurezza e qualità ...Pedemontana- 'Con l'apertura deldidella Superstrada Pedemontana, il traffico in uscita, a partire da quello pesante, si riverserà sulla viabilità comunale con ripercussioni su inquinamento, sicurezza e qualità ...POVEGLIANO - Con l’apertura del casello di Povegliano della Superstrada Pedemontana, il traffico in uscita che si riverserà sulla viabilità comunale preoccupa i residenti.