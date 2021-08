Casale Monferrato | niente chiesa per i non vaccinati | il parroco ripreso dalla Cei

(Di giovedì 5 agosto 2021) «Chi non è vaccinato costituisce grave pericolo. Non è gradito in questa chiesa». Il cartello fuori dalla chiesa di San Paolo, di fronte al municipio di Casale Monferrato, parla chiaro. Anzi parlava. Il parroco che lo ha appeso lo ha dovuto togliere dopo un paio di giorni. Secondo quanto riporta l’edizione torinese di Repubblica troppa è stata la polemica in città.

Un uomo di 45 anni di Crotone è stato denunciato dalla polizia diper aver tentato di truffare un collega poliziotto con un inserzione online di vendita di un escavatore. L'agente, interessato all'acquisto, contatta il numero di cellulare di una ...Le indagini erano da partite da andirivieni ritenuti sospetti nel centro cittadino di r.m. La Polizia di Stato di, ha recentemente concluso un'attività di indagine inerente allo spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio cittadino. Le indagini traevano origine dalla segnalazione in stato ...CASALE - I Carabinieri di Balzola hanno denunciato in stato di libertà per truffa continuata una 53enne con specifici precedenti di polizia che, dal luglio 2019 al giugno 2021, in qualità di agente fi ...(Controlli in centro città da parte della Polizia di Stato - Immagine di reportorio) La Polizia di Stato di Casale Monferrato ha recentemente concluso un’attività di indagine inerente allo spaccio di ...