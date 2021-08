Carrie e Mr. Big Sex And The City: la foto ha fatto impazzire il popolo del web (Di giovedì 5 agosto 2021) La foto direttamente dal set del reboot di Sex And The City sta facendo letteralmente impazzire di gioia i fan della serie: ecco Carrie e Mr Big oggi! La serie televisiva più amata di tutti i tempi è senza dubbio Sex And The City. Sin dalla prima messa in onda, nel 1998, ha avuto un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 5 agosto 2021) Ladirettamente dal set del reboot di Sex And Thesta facendo letteralmentedi gioia i fan della serie: eccoe Mr Big oggi! La serie televisiva più amata di tutti i tempi è senza dubbio Sex And The. Sin dalla prima messa in onda, nel 1998, ha avuto un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Sarah Jessica Parker: Carrie e Mr Big di nuovo insieme - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Carrie e Big sono di nuovo insieme e sono elegantissimi! #SarahJessicaParker e #ChrisNoth sono stati paparazzati sul set… - marco_m_ : RT @VanityFairIt: Sarah Jessica Parker e Chris Noth sono stati fotografati durante le riprese di «And just like that», nuovo capitolo dell'… - lellinara : RT @VanityFairIt: Sarah Jessica Parker e Chris Noth sono stati fotografati durante le riprese di «And just like that», nuovo capitolo dell'… - VanityFairIt : Sarah Jessica Parker e Chris Noth sono stati fotografati durante le riprese di «And just like that», nuovo capitolo… -