CARONTE | online l’opera rock electro sinfonica

(Di giovedì 5 agosto 2021) Èil cortometraggio “” di FRANCESCO MARIA GALLO, tratto da “INFERNO”(SanLucaSound),ispirata infatti dalla Divina Commedia disponibile in formato cd, vinile e in digitale dal 25 marzo 2021. Dove posso vedere “”? Il cortometraggio, visibile al seguente link https://youtu.be/p48KG6svePc.per la regia di Federica Lecce e con la straordinaria partecipazione di Nino Campisi e degli allievi del Teatro Navile, è candidato all’International Short Film Festival di Berlino. La contemporaneità Il cantautore traghetta il ...

È online il cortometraggio "CARONTE" di FRANCESCO MARIA GALLO, tratto da "INFERNO" (SanLucaSound), l'opera rock electro sinfonica ispirata alla celebre cantica della Divina Commedia disponibile in for ...