Carolina Marconi | appello urgente per aiutarla | ha perso la cagnolina

Advertising

zazoomblog : Carolina Marconi sono ore di angoscia per l’attrice: il disperato appello - #Carolina #Marconi #angoscia… - GINA32451015 : RT @giornali_it: Carolina Marconi ha perso il suo cane: “Aiutatemi a ritrovare Zora. È la mia vita, sto malissimo” #4agosto #QuotidianiOnli… - trashaddct : RT @giornali_it: Carolina Marconi ha perso il suo cane: “Aiutatemi a ritrovare Zora. È la mia vita, sto malissimo” #4agosto #QuotidianiOnli… - zazoomblog : Carolina Marconi è disperata: l’appello sui social diventa virale – FOTO - #Carolina #Marconi #disperata: - PasqualeMarro : #CarolinaMarconi drammatica notizia: “sono disperata” -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

ha perso la sua adorata cagnolina Zora e chiede aiuto ai follower per ritrovarla. La ex gieffina, che sta combattendo una dura battaglia contro un tumore, ha pubblicato un post sui ...... il bollettino nazionale: 6.596 nuovi positivi e 23 decessi in 24h Napoli, è ufficiale: le modalità per assistere agli allenamenti a Castel di Sangro CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB...Carolina Marconi ha perso la sua adorata cagnolina Zora e chiede aiuto ai follower per ritrovarla. La ex gieffina, che sta combattendo una dura battaglia contro un tumore, ha pubblicato un post sui so ...Carolina Marconi ha lanciato un disperato appello attraverso i social per cercare di ritrovare la sua cagnolina, Zora. Carolina Marconi si è sfogata via social lanciando un disperato appello dopo che ...