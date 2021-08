Carl Brave, il rapper controcorrente. Canta contro la droga: «Ho amici che si sono bruciati» (Di giovedì 5 agosto 2021) Carl Brave è uno di quegli artisti che hanno fornito la colonna sonora a questa estate strana, particolare. Un’estate in cui ci vuole Coraggio (titolo del suo ultimo album). Sì, perché è quello che «ci vuole in un periodo storico che ci ha lasciati tutti sotto choc e sembrava qualcosa di fantascientifico». La sua musica è apparentemente semplice. I suoi testi solo apparentemente non impegnati. Anzi, spesso sono vere denunce. Come quella sulle sostanze stupefacenti, un tema che non tratta in modo superficiale. In un’intervista al Corriere della Sera lo dice chiaro e tondo. Racconta anche drammi personali, come in Fratelli. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021)è uno di quegli artisti che hanno fornito la colonnara a questa estate strana, particolare. Un’estate in cui ci vuole Coraggio (titolo del suo ultimo album). Sì, perché è quello che «ci vuole in un periodo storico che ci ha lasciati tutti sotto choc e sembrava qualcosa di fantascientifico». La sua musica è apparentemente semplice. I suoi testi solo apparentemente non impegnati. Anzi, spessovere denunce. Come quella sulle sostanze stupefacenti, un tema che non tratta in modo superficiale. In un’intervista al Corriere della Sera lo dice chiaro e tondo. Racconta anche drammi personali, come in Fratelli. ...

