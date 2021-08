Caputo sulla mancata convocazione per l’Europeo | “Non è stato facile | ci ho creduto fino alla fine Adesso sogno il Mondiale”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Francesco, attaccante del Sassuolo, nel corso di un’intervista rilasciataGazzetta dello Sport, ha manifetutta la sua delusione per non essere riuscito a conquistare. Ecco le sue dichiarazioni. “Non le dirò bugie, ci ho pensato più di una volta che potevo essere lì: c’eroa marzo. E ci ho pensato ancora di più l’11 luglio, perché vincerenon mi capiterà mai più. No, non èassorbire questa cosa. Ci ho: mi ero ...

Ciccio Caputo, bandiera del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui si è raccontato. Ma sono sicuro che, se dovessero andar via, arriveranno giocatori di livello ..."Non le dirò bugie, ci ho pensato più di una volta che potevo essere lì: c'ero fino a marzo…". Lo dice Ciccio Caputo a La Gazzetta dello Sport a proposito dell'Europeo: "E ci ho pensato ancora di più ...