(Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia d’argento per Manfredinel K1 200 disprint ai Giochi di Tokyo. L’azzurro ha chiuso al 2° posto la finale in 35?080, battuto soltanto dall’ungherese Sandor Totka (35?035). Bronzo per il britannico Liam Healt (35?202). Si tratta della 32esima medaglia italiana a questi Giochi: 6 ori, 10 argenti, 16 bronzi.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Canoa, Rizza vince l’argento nel K1 200 - fmastrorizzi : Dalla canoa velocità arriva un bellissimo argento. Manfredi Rizza, già sesto a #Rio2016, è secondo nel K1 200 metri… - CorriereCitta : Canoa, Rizza vince l’argento nel K1 200 - Albe_1964 : RT @repubblica: Canoa sprint d'argento per l'Italia: Rizza è secondo nel K1 200 metri - MasterblogBo : TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia d’argento per Manfredi Rizza nel K1 200 di canoa sprint ai Giochi di Tokyo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa Rizza

Ancora medaglie per la compagine azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L'azzurro Manfrediè medaglia d'argento nellasprint, nel K1 200 metri. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato necessario il fotofinish: a precedere l'azzurro solo l'ungherese Sandor Totka, oro con 45 ...Si comincia con Manfredinellasprint 200 metri, a caccia dell'oro anche Frank Chamizo ma il sorteggio con lui non è stato benevolo. Ci prova nel karate Viviana Bottaro , ma Spagna e ...Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella dieci chilometri di nuoto di fondo. Manfredi Rizza medaglia d’argento per l’Italia nella canoa K1 sulla distanza dei duecento metri. Nel ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia d’argento per Manfredi Rizza nel K1 200 di canoa sprint ai Giochi di Tokyo. L’azzurro ha ...