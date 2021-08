Canapa legale: Come procedere nella fase di raccolta ed essiccazione (Di giovedì 5 agosto 2021) La fase di essiccazione della cannabis legale richiede la massima attenzione, dal momento che il fiore di questa pianta tende a deteriorarsi con grande facilità sin dai minuti immediatamente successivi al momento della raccolta. Proprio per questo motivo, l’ambiente di pulizia e di essiccazione deve garantire la conformità a parametri ambientali ben precisi. In caso contrario, un raccolto anche ottimo rischia di venire messo a repentaglio nel giro di poco tempo. Ecco spiegata la ragione per la quale occorre essere bravi nel trovare il momento migliore per la raccolta, ma anche i livelli di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 5 agosto 2021) Ladidella cannabisrichiede la massima attenzione, dal momento che il fiore di questa pianta tende a deteriorarsi con grande facilità sin dai minuti immediatamente successivi al momento della. Proprio per questo motivo, l’ambiente di pulizia e dideve garantire la conformità a parametri ambientali ben precisi. In caso contrario, un raccolto anche ottimo rischia di venire messo a repentaglio nel giro di poco tempo. Ecco spiegata la ragione per la quale occorre essere bravi nel trovare il momento migliore per la, ma anche i livelli di ...

Advertising

AnsaLiguria : Canapa legale nell'aiuola, la Lega: 'Messaggio pericoloso'. Polemica sulla pianta tabù in orto didattico nel centro… - ansa_liguria : Canapa legale nell'aiuola, la Lega: 'Messaggio pericoloso' - sinapsimag : Tra i prodotti della sezione #Consigli del sito di #SinapsiMag @oasidellacanapa offre un ampio ventaglio di scelta… - Miti_Vigliero : RT @GenovaQuotidian: I giardini Luzzati piantano la Canapa legale al 100% per informare e non demonizzare - GenovaQuotidian : I giardini Luzzati piantano la Canapa legale al 100% per informare e non demonizzare -