Campano ucciso ai domiciliari | indagini a tutto campo della Polizia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPiombino (Li) – Proseguono a, con sopralluoghi e testimonianze, ledei carabinieri per cercare di far luce sull’omicidio di Nicola Arduini, l’ex commerciante di 76 anni, originario di Napoli e residente a Piombino (Livorno), trovatoieri nel suo appartamento in via Cellini. Il corpo dell’uomo, che era aiper vicende di droga, è stato trovato dai familiari sul pavimentocucina con una ferita alla testa provocata da un corpo contundente. I militari stanno sentendo in queste ore testimonianze e acquisendo ...