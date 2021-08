Camera di commercio di Benevento e Consorzio Asi: Sviluppo industriale del Sannio, d’ora in poi incontri periodici (Di giovedì 5 agosto 2021) “Un incontro proficuo, durante il quale abbiamo discusso di diverse questioni che attengono alla nostra provincia. L’obiettivo è fare incontri periodici con i soci per condividere strategie e iniziative”. Lo ha spiegato il presidente del Consorzio Asi della provincia di Benevento Luigi Barone al termine di un incontro con il commissario della Camera di commercio di Benevento Salvatore Riccio per un’analisi delle tematiche legate allo Sviluppo industriale del Sannio. Alla riunione ha partecipato anche il neo consigliere ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 agosto 2021) “Un incontro proficuo, durante il quale abbiamo discusso di diverse questioni che attengono alla nostra provincia. L’obiettivo è farecon i soci per condividere strategie e iniziative”. Lo ha spiegato il presidente delAsi della provincia diLuigi Barone al termine di un incontro con il commissario delladidiSalvatore Riccio per un’analisi delle tematiche legate allodel. Alla riunione ha partecipato anche il neo consigliere ...

