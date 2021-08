Calendario Olimpiadi domani, programma venerdì 6 agosto 2021: italiani in gara e dove guardare la diretta in tv e streaming (Di giovedì 5 agosto 2021) Stanno per concludersi le Olimpiadi di Tokyo perché quella di domani, venerdì 6 agosto, sarà la terz’ultima giornata di gare. Ma chi gareggerà? Quante medaglie verranno assegnate? E, soprattutto, chi sono gli italiani che scenderanno in campo nelle varie discipline? In quest’articolo tutte le informazioni e le curiosità! Olimpiadi di Tokyo programma 6 agosto 2021 Ore 00.30 GOLF – Torneo femminile, terzo giro Ore 02.30 CANOA SPRINT – Batterie e quarti di finale: C2 500 metri femminile, C1 1000 metri maschile. Batterie: K4 500 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) Stanno per concludersi ledi Tokyo perché quella di, sarà la terz’ultima giornata di gare. Ma chi gareggerà? Quante medaglie verranno assegnate? E, soprattutto, chi sono gliche scenderanno in campo nelle varie discipline? In quest’articolo tutte le informazioni e le curiosità!di TokyoOre 00.30 GOLF – Torneo femminile, terzo giro Ore 02.30 CANOA SPRINT – Batterie e quarti di finale: C2 500 metri femminile, C1 1000 metri maschile. Batterie: K4 500 ...

