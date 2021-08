Calciomercato Venezia, fatta per Caldara: fissate le visite mediche (Di giovedì 5 agosto 2021) Mattia Caldara è sempre più vicino al Venezia: visite mediche fissate per il difensore che potrà rilanciarsi dopo stagioni difficili Il Venezia piazza un colpo importante in difesa: è fatta per Mattia Caldara, ex Atalanta e Juventus e ora al Milan dopo il ritorno dal prestito a Bergamo. Affare fatto e opportunità per entrambe le parti con il difensore che può riscattarsi dopo anni difficili. Come riportato da Sky Sport, c’è l’accordo con il Milan e domani Caldara sosterrà le visite mediche. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Mattiaè sempre più vicino alper il difensore che potrà rilanciarsi dopo stagioni difficili Ilpiazza un colpo importante in difesa: èper Mattia, ex Atalanta e Juventus e ora al Milan dopo il ritorno dal prestito a Bergamo. Affare fatto e opportunità per entrambe le parti con il difensore che può riscattarsi dopo anni difficili. Come riportato da Sky Sport, c’è l’accordo con il Milan e domanisosterrà le. L'articolo ...

