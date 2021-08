Calciomercato Serie B, Cosenza: Panico firma fino al 2024 (Di giovedì 5 agosto 2021) Cosenza - Il Cosenza , in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Ciro Panico , difensore classe 1999 che si è legato ai calabresi fino al 2024. Ecco la nota del club: "La Società Cosenza ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Ciro, difensore classe 1999 che si è legato ai calabresial. Ecco la nota del club: "La Società...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie B, Cosenza: Panico firma fino al 2024 Con i lucani ha conquistato una promozione dalla Serie D alla Serie C. Ora è pronto ad indossare la maglia dei Lupi!".

