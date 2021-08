CALCIOMERCATO SERIE A – L’Inter pensa al post-Lukaku | piano B Juve

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Vibonese, in arrivo Giacomo Risaliti - Gazzetta_it : Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - PianetaMilan : #Calciomercato #SerieA – L’ @Inter pensa al post-#Lukaku, piano B @juventusfc #Inter #Juventus #Napoli #Roma… - Zamogah : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Pordenone, ufficiale l'acquisto di Sylla - DiMarzio : #Calciomercato | #Pordenone, ufficiale l'acquisto di Sylla -

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO SERIE

Corriere dello Sport

... da domani, l'ultima puntata della primadi "The Yellow Sofa", la docu -Eni prodotta ... Read More SportInter: il gigante belga verso il Chelsea, Lukaku andrà oltremanica 5 ...E' sempre ildella Juventus a tenere banco tra i discorsi della tifoseria bianconera, anche se manca poco all'inizio dellaA.Argomento del giorno? Ovviamente Lukaku. Ne abbiamo già parlato, ne parlano tutti. Big Rom sembra oramai lontano dall’Inter e questo è qualcosa che non può far piacere ai tifosi nerazzurri e più in ge ...Concluso il primo ciclo di allenamenti del Casale Calcio che ufficializza i primi acquisti per la prossima stagione in Serie D.