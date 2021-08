Calciomercato Roma, telefonata di Mourinho a Delaney: la situazione (Di giovedì 5 agosto 2021) Calciomercato Roma: José Mourinho avrebbe fatto una telefonata a Thomas Delaney. Il danese resta nel mirino Nella lunga lista di centrocampisti nel mirino c’è anche Thomas Delaney, in scadenza di contratto il prossimo anno con il Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Il Tempo, José Mourinho avrebbe telefonato proprio al danese per testarne la disponibilità a un trasferimento in giallorosso. Contatti poi che si sarebbero interrotti. Il motivo? La Roma deve prima cedere per poter agire sul mercato. E la cessione che potrebbe finanziare l’acquisto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021): Joséavrebbe fatto unaa Thomas. Il danese resta nel mirino Nella lunga lista di centrocampisti nel mirino c’è anche Thomas, in scadenza di contratto il prossimo anno con il Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Il Tempo, Joséavrebbe telefonato proprio al danese per testarne la disponibilità a un trasferimento in giallorosso. Contatti poi che si sarebbero interrotti. Il motivo? Ladeve prima cedere per poter agire sul mercato. E la cessione che potrebbe finanziare l’acquisto ...

