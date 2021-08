Calciomercato Roma | nome nuovo per il centrocampo | gioca nella B inglese

(Di giovedì 5 agosto 2021)ricerca al centrocampista, i giallorossi avrebbero messo gli occhi anche su Zambo Anguissa del Fulham Laè sempre a caccia del mediano tanto richiesto da José Mourinho. Lo stop nell’affare Xhaka ha fatto male, ma i giallorossi non si sono fermati e starebbero continuando a sondare il terreno. Ilarriverebbe sempre dall’Inghilterra, anche se questa volta dalla Championship. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, laavrebbe messo nel mirino Zambo Anguissa, 25enne in forza al Fulham retrocesso in Championship; campionato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Colley