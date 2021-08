Calciomercato Napoli, Giuntoli insiste per Berge: il prezzo è di 15 milioni (Di giovedì 5 agosto 2021) Sander Berge, centrocampista dello Sheffield United, resta un obiettivo del Calciomercato del Napoli. Il Calciomercato del Napoli è ancora bloccato per quanto riguarda gli acquisti, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 5 agosto 2021) Sander, centrocampista dello Sheffield United, resta un obiettivo deldel. Ildelè ancora bloccato per quanto riguarda gli acquisti, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, il @sscnapoli pensa a #Hincapiè del #Tellers come rinforzo per la difesa. Per il centrocampo torna… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #CalciomercatoNapoli, seguito #Manè del #Bari per la Primavera – #Repubblica - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Giuntoli ha scelto Berge: la richiesta del Napoli e la risposta dello Sheffield - cn1926it : #CalciomercatoNapoli, seguito #Manè del #Bari per la Primavera – #Repubblica - CalcioNapoli24 : -