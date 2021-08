Calciomercato Milan, svolta per la trequarti (Di giovedì 5 agosto 2021) Con la cessione di Hauge all’Eintracht il Milan è pronto a mettere a segno il colpo sulla propria trequarti, in modo da regalare a Pioli un’alternativa a Diaz. Tanti i nomi sul taccuino di Maldini ma in pole ci sarebbe James Rodriguez. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri starebbero valutando il suo profilo, proposto dall’agente Mendes. James si accontenterebbe di un ingaggio da 5mln a stagione e accoglierebbe volentieri l’opportunità Serie A. Le perplessità, tuttavia, riguardano la condizione fisica del calciatore, molto spesso alle prese con infortuni muscolari che ne hanno condizionato la carriera. L'articolo proviene da Rompipallone ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Con la cessione di Hauge all’Eintracht ilè pronto a mettere a segno il colpo sulla propria, in modo da regalare a Pioli un’alternativa a Diaz. Tanti i nomi sul taccuino di Maldini ma in pole ci sarebbe James Rodriguez. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri starebbero valutando il suo profilo, proposto dall’agente Mendes. James si accontenterebbe di un ingaggio da 5mln a stagione e accoglierebbe volentieri l’opportunità Serie A. Le perplessità, tuttavia, riguardano la condizione fisica del calciatore, molto spesso alle prese con infortuni muscolari che ne hanno condizionato la carriera. L'articolo proviene da Rompipallone ...

