Calciomercato Juventus, Ronaldo al PSG solo ad una condizione (Di giovedì 5 agosto 2021) Ultime di casa Juventus legate naturalmente al Calciomercato ed in uscita la voce che porterebbe Cristiano Ronaldo al PSG sembrerebbe aver raggiunto l’unica condizione possibile. Si perché, come raccontato dai colleghi di tuttojuve.com, il fenomeno portoghese potrebbe raggiungere la corte di Pochettino solo se l’altro fenomeno Mbappé dovesse riuscire a raggiungere Carlo Ancelotti a Madrid. solo in questo caso, si legge, Ronaldo potrebbe trasferirsi al PSG, liberando così il mercato in entrata di una Juventus che dalla sua cessione potrebbe monetizzare ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Ultime di casalegate naturalmente aled in uscita la voce che porterebbe Cristianoal PSG sembrerebbe aver raggiunto l’unicapossibile. Si perché, come raccontato dai colleghi di tuttojuve.com, il fenomeno portoghese potrebbe raggiungere la corte di Pochettinose l’altro fenomeno Mbappé dovesse riuscire a raggiungere Carlo Ancelotti a Madrid.in questo caso, si legge,potrebbe trasferirsi al PSG, liberando così il mercato in entrata di unache dalla sua cessione potrebbe monetizzare ...

