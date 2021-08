Calciomercato Inter, sgambetto al Chelsea per Lukaku | Scambio e sgarbo alla Juve (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Calciomercato dell’Inter, in questo momento, è monopolizzato dagli assalti in arrivo dalla Premier per acquistare Lukaku. Oltre al Chelsea, in corsa per il belga anche il City. Sono ore… L'articolo Calciomercato Inter, sgambetto al Chelsea per Lukaku Scambio e sgarbo alla Juve è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 5 agosto 2021) Ildell’, in questo momento, è monopolizzato dagli assalti in arrivo dPremier per acquistare. Oltre al, in corsa per il belga anche il City. Sono ore… L'articoloalperè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - franco_sala : RT @casarinale58: No @RomeluLukaku9 non farlo! @Inter fermalo!!! @TgrRai @TgrRaiLombardia @RobVicaretti @paolomaggioni @RockyFranz @Antonel… - news24_inter : L'#Inter punta #Scamacca: le ultime ?? -