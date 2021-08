Calciomercato Inter | offerta dalla Turchia per Nainggolan Ultime

(Di giovedì 5 agosto 2021) La trattativa con il Cagliari pernon sembra decollare ed ecco quindi che per il belga si fa vivo il Besiktas Il ritorno di Radjaa Cagliari è più difficile del previsto. Nonostante i continui contatti trae Cagliari che riguardano il belga ma anche Nandez e Pinamonti, la trattativa non sembra essere vicina a una conclusione. Proprio del centrocampista ex Roma ha parlato Gianluigi Longari su Twitter. Il giornalista di Sportitalia parla di un’della: «La proposta del Besiktas di 2 settimane fa è la stessa ed è allettante per. Riflessioni ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - Fantacalcio : Calciomercato Inter: via anche De Vrij, tutta colpa di Raiola - InteristDrew : RT @SimoneTogna: La protesta di un tifoso dell’inter sotto la sede. Si toglie la maglietta, ORIGINALE, la lascia sul marciapiede e se ne v… - MC21868 : RT @GnocchiGene: L’Inter ha presentato la sua nuova maglia: sopra c’è scritto VENDO TUTTO CAUSA SGOMBERO LOCALI #5agosto #gazzetta #LukakuN… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Nonostante i continui contatti trae Cagliari che riguardano il belga ma anche Nandez e Pinamonti, la trattativa non sembra essere vicina a ...1 Prosegue il precampionato dell'di Simone Inzaghi, che domenica 8 agosto affronterà alle 19 il Parma allo stadio Tardini. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.Continuano ad arrivare tantissime reazioni sull’Inter, è una situazione delicatissima per i nerazzurri. L’ultima stagione è stata molto positiva, Antonio Conte è riuscito a riportare il club ad altiss ...L'attacco dell'Inter bollente per l'addio di Lukaku: i nerazzurri hanno già individuato l'erede in Zapata, il cui agente ha aperto totalmente ...